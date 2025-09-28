Новини
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
Автор: Илиана Пенова 19:28Коментари (0)6
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави световния шампион Ружди Ружди за поставянето на нов световен рекорд в тласкането на гюле на първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания в Ню Делхи, Индия. Със своята силна воля и спортсменски хъс Вие сте вдъхновяващ пример за всички хора, защото доказахте, че човешкият дух не признава граници и с труд и постоянство всяка цел е постижима, пише в адреса.

Наталия Киселова изразява своята възхита към таланта на Ружди Ружди и към стремежа му за самоусъвършенстване, които го водят към подобряване на собствения му рекорд. Тя отправя поздравление и към треньора Радостин Тодоров  като подчертава, че неговата всеотдайност, професионализъм и постоянство  допринасят за отлична подготовка на шампиона и го нареждат сред най-добрите атлети в света.

"Цяла България днес отново споменава Вашето име с гордост и се радва на световния Ви рекорд и безапелационно спечеления златен медал, обръща се Наталия Киселова към Ружди Ружди. Убедена съм, че Вие чувствате тази позитивна енергия и подкрепа и това ще Ви даде нови сили, за да продължите напред, да печелите, да надхвърляте собствените си постижения и да прославяте България със своето представяне в един от най-старите олимпийски спортове, посочва председателят на Народното събрание.






Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Войната в Украйна
Туризъм
