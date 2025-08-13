ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Вижте подбраните имоти в област Русе:
Обект №2180 - гр. Русе. Пристанищен терен с постройки, стратегически за търговията по Дунав. 18 350 кв.м. Адрес: ул. "Пристанищна“ №4
Обект №2195 - гр. Русе. Административна сграда в центъра – ключова за държавните услуги - 4 220 кв.м. Адрес: ул. "Баба Тонка“ №12
Обект №2201 - гр. Русе. Обществена сграда в жилищен район – опасност да бъде заменена с частно строителство - 3 840 кв.м. Адрес: ж.к. "Дружба 3“
Обект №2210 - гр. Русе. Складова база на стратегическо място, свързана с логистиката на региона - 9 500 кв.м. Адрес: бул. "Тутракан“ №14
Обект №2223 - гр. Русе. Историческа сграда в пешеходната зона – архитектурен символ на града - 2 950 кв.м. Адрес: ул. "Александровска“ №97
Продължава инициираната от "Продължаваме Промяната“ петиция под мотото "България не е за продан!“ срещу масовата продажба на имоти. Подписите ще бъдат внесени в Народното събрание в първите дни от работата му след ваканцията и ще предложим решение, с което да се спре продажбата на скандалните обекти. Подпишете петицията ТУК.
