Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Автор: Велизара Ангелова 11:58
© Фейсбук
Илюстративен кадър
"Продължаваме Промяната“ публикува някой от най-скандалните имоти от списъка с 4400 държавни имота в цяла България, предвидени за продажба от управляващото мнозинство. Днес фокусът е върху Русе - градът на свободния дух и Дунавската врата на България. В списъка за разпродажба попадат имоти с ключово значение за инфраструктурата, историята и бъдещето на града.

Вижте подбраните имоти в област Русе:

Обект №2180 - гр. Русе. Пристанищен терен с постройки, стратегически за търговията по Дунав. 18 350 кв.м. Адрес: ул. "Пристанищна“ №4

Обект №2195 - гр. Русе. Административна сграда в центъра – ключова за държавните услуги - 4 220 кв.м. Адрес: ул. "Баба Тонка“ №12

Обект №2201 - гр. Русе. Обществена сграда в жилищен район – опасност да бъде заменена с частно строителство - 3 840 кв.м. Адрес: ж.к. "Дружба 3“

Обект №2210 - гр. Русе. Складова база на стратегическо място, свързана с логистиката на региона - 9 500 кв.м. Адрес: бул. "Тутракан“ №14

Обект №2223 - гр. Русе. Историческа сграда в пешеходната зона – архитектурен символ на града - 2 950 кв.м. Адрес: ул. "Александровска“ №97

Продължава инициираната от "Продължаваме Промяната“ петиция под мотото "България не е за продан!“ срещу масовата продажба на имоти. Подписите ще бъдат внесени в Народното събрание в първите дни от работата му след ваканцията и ще предложим решение, с което да се спре продажбата на скандалните обекти.  Подпишете петицията ТУК.






