Пенчо Милков се срещна с младите таланти по мотокрос Филип Кашов и Владиян Цветков, състезатели на СК "Годзила МХ“ – Русе. Те бяха отличени преди дни на годишната церемония на Българската федерация по мотоциклетизъм за сезон 2025.
На срещата присъстваха председателят на СК "Годзила МХ“ – Русе и баща на Филип Кашов - Павел Кашов, бащата на Владиян Цветков – Васил Цветков, както и директорът на ОП "Спортни имоти“ Лачезар Иванов.
"С усилията и упоритостта си вие показвате колко много може да постигне човек, когато обича това, което прави. Радваме се, че още от най-ранна възраст представяте Русе с чест и ни карате да се гордеем с вас. Продължавайте да тренирате с желание, да вярвате в себе си и да следвате мечтите си“, обърна се кметът Пенчо Милков към младите състезатели.
Филип Кашов, ученик в V клас на МГ "Баба Тонка“, завоюва титлата Републикански шампион и спечели златен медал в дисциплината ATV MX мотокрос след силно и постоянно представяне през целия състезателен сезон. Неговият съотборник Владиян Цветков, ученик във II клас на ОУ "Ангел Кънчев“, спечели бронзов медал в същата дисциплина, като също се нареди сред най-добрите състезатели в страната.
По време на срещата кметът Пенчо Милков връчи грамоти на двамата млади спортисти за постигнатите високи спортни резултати и изрази признание към тяхната отдаденост, дисциплина и стремеж към развитие.
Поздравителен адрес беше връчен и на председателя на клуба Павел Кашов за неговия принос към развитието на мотокроса и работата с млади таланти, съобщи общината в крайдунавския град.
Милков подчерта и значението на ролята на семействата и спортните клубове за развитието на децата, като благодари отново на Павел Кашов и Васил Цветков за подкрепата и усилията, които полагат.
