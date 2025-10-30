Пенчо Милков бе отличен с плакет и благодарствен адрес за активната си подкрепа към инициативата "НЕзависими от зависимости“. Поводът е третата годишнина от създаването и успешното реализиране на каузата, посветена на борбата с психоактивните вещества и други видове зависимости. Заедно с кмета Милков бяха отличени най-активните участници и поддръжници на кампанията.
Отличието на кмета бе връчено от Румен Николаев, главен редактор и управител на сайта "Акцент.БГ“ и – идеен създател на инициативата. "Вашето участие през тригодишния период на нейното съществуване показва, че борбата с проблемите, свързани със зависимостите сред подрастващите и младите хора, е плод на осъзната гражданска позиция, която трябва да се отстоява в името на създаването на здраво и щастливо поколение“, посочи Николаев.
Кметът Пенчо Милков изрази благодарност към главния редактор на сайта "Акцент.БГ“ и всички участници в инициативата за отдадеността им към обществената кауза. Той подчерта, че устойчивите резултати в тази област могат да се постигнат само чрез сътрудничество между институциите, образователната система и семейството.
Отличия получиха още д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе, Алисе Муртезова – административен директор на Лечебни заведения "Медика“, Антоанета Ябанозова – директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Русе, Искра Иванова – началник отдел "Здравеопазване“ в Община Русе, Христина Иванова – представител на ПИЦ – Русе, Таня Тончева – главен експерт в РЗИ – Русе, Красимира Николаева – директор на ОМД – Русе, главен инспектор Свилен Велев от ОД на МВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров – директор на ОДМВР – Русе, Радослав Дудев лекарски асистент към УМБАЛ "Медика“, както и кметовете на общините Бяла и Сливо поле – Димитър Славов и Валентин Атанасов. За дейността си през последните три години Румен Николаев също бе отличен от д-р Росица Георгиева, която подчерта основната му роля за утвърждаването на инициативата като устойчива платформа за превенция и обществена ангажираност в подкрепа на младите хора.
