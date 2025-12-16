Сподели close
Съвместни инициативи между местната администрация и Държавна опера - Русе обсъдиха на среща кметът на община Русе Пенчо Милков и директорът на Операта Пламен Бейков. Двамата ръководители дискутираха бъдещи турнета на творческия екип в Северна България и възможността на гражданите на населените места в тази част на страната да посещават Русе и постановките на Операта.

Бяха анализирани варианти за стимулиране на румънските меломани да гостуват в Малката Виена и да се насладят на музикантското и певческо майсторство на русенските изпълнители.  Бейков сподели, че интересът на жителите в северната ни съседка към представленията на Операта се е засилил още повече след влизането на двете страни в Шенген.

Кметът подкрепи усилията на директора оперният екип да работи за обновяването и поддръжката на сградата на културната институция и приветства желанието им от Нова година представленията да се играят на сцената на Операта. Теми на разговора бяха още интеграцията на операта в културния календар на града, привличането на туристи чрез оперни фестивали и събития, партньорството между Общината и институциите, свързани с културното развитие на града, както и предстоящи събития.

Кметът приветства присъединяването на детската балетна школа и детската опера към структурата на Държавна опера - Русе и подчерта колко важно е младите хора да бъдат приобщавани към изкуството. Двамата подчертаха ролята на културата в младежкото възпитание.

Бейков и Милков обмениха становища за предложението в Русе да се проведе международен оперен конкурс, който да събере в града някои от най-изтъкнатите изпълнители, както и начинаещи артисти.

В края на срещата оперният директор връчи на кмета почетен кристален знак и грамота с благодарност и признателност за цялостна подкрепа, доверие и принос към развитието на Държавна опера - Русе.