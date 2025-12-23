Пенчо Милков, който отправи своите благопожелания към русенци. В празничното събитие участваха самодейци от читалище "Св. св. Кирил и Методий – 1924“ от кв. "Средна кула“ и Народно читалище "Пробуда – 1901“ от с. Николово, които върнаха публиката в началото на XX век с обичая "Бъдни вечер“.
"Нека празниците ни съберат около най-важното – семейството, близките и добрата дума, която ни прави по-човечни и по-сплотени. Коледа е време за споделяне, за внимание към другия, за надежда и за вяра, че с общи усилия можем да преодоляваме трудностите и да градим по-спокойно и сигурно бъдеще“, каза кметът. Той отправи пожелания новата 2026 г. да донесе на русенци повече взаимно уважение и сили да пазят общността си, както и желание да бъдат опора един за друг.
Малките таланти от Детска вокална група "Славейче пее“ с художествен ръководител Румяна Русева към НЧ "Пробуда – 1901“ представиха "Придрънкало, Коладе, ле“ и "Долетя, Коледо“.
По традиция кметът счупи орех за здраве и късмет и сподели, че според чистата ядка ни очаква добра и благодатна година. Пенчо Милков посрещна коледарските групи, като ги приветства с вино и обреден хляб. Самодейците от Средна кула и Николово дойдоха "от запад на изток“, както повелява обичаят, и изпълниха емблематични коледарски песни. Със "Стани, Нине, господине“ коледарите благословиха дома и стопанина, а след това прозвучаха "Юнак вика“, "Рано, рани, Дойне, ле“, "Тебе пеем, Дойне, ле“ и "Божа майка“, с наричания за здраве, плодородие, дълголетие и благополучие през новата година.
Кметът Пенчо Милков и коледарите благословиха Русе за здрава и успешна година
