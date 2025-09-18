Кметът Пенчо Милков поздрави Випуск 2025 на Русенския университет

© В Канев Център се проведе официалната церемония по промоцията на Випуск 2025 на Русенския университет "Ангел Кънчев“. Официален гост на събитието бе кметът Пенчо Милков, който поздрави абсолвентите и техните преподаватели.



"Следващият етап от живота ви е едно приключение. В света, в който ви предстои да навлезете, реално ще можете да приложите наученото. Смисълът на делата ви от тук нататък ще бъде добротворчеството, за да можете след време да се обърнете назад и да видите колко сте били в полза на хората“, обърна се кметът към абсолвентите. Пенчо Милков също така подчерта значимостта на висшето образование за развитието на града и региона, както и ключовата роля на младите специалисти за бъдещето на местната икономика и общество.



В рамките на церемонията ректорът и почетният ректор доц. д-р Десислава Атанасова и акад. Христо Белоев отправиха приветствия към завършващите. Връчени бяха дипломите на 21 пълни отличници, на първенците на випуска и на отделните специалности.



Магистър инженер по компютърни системи и технологии Цветелина Стефанова произнесе слово от името на колегите си. "Годините, прекарани в Русенския университет, ни дадоха нещо по-ценно от диплома, а именно – способността да мислим, да търсим, да творим. Научи ни да бъдем упорити, когато предизвикателствата изглеждат непреодолими, и смели, когато решението изисква нов поглед. Знанието, което носим със себе си, е нашият компас, а ценностите – нашият бряг.“



Водещ на церемонията бе заместник-ректорът доц. д-р Галина Иванова.



След приключване на официалната част промоцията продължи по факултети, където останалите абсолвенти получиха своите дипломи.