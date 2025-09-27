Кметът Пенчо Милков удостои оперния певец Стоян Стоянджов със златна значка за 40 години творческа дейност

© Кметът на община русе Пенчо Милков връчи златна значка на Община Русе на оперния певец Стоян Стоянджов за неговия дългогодишен и всеотдаен принос към културния живот на града. Отличието бе връчено по време на празничния концерт по повод 40-годишната му творческа дейност, който се състоя в зала "Филхармония“.



"Стоян Стоянджов е не просто голям артист – той е лице на Русе и на българската култура. Четири десетилетия той вдъхновява поколения зрители със своя талант, достойнство и всеотдайност. Благодаря му, че е посветил живота си на музиката и на нашия град,“ заяви Милков.



Стоянджов прие отличието с благодарност и сподели: "Русе е моят творчески дом. Тук започна моята професионална кариера, тук са публиката, колегите и сцената, на които дължа толкова много. Тази златна значка е за мен не просто награда, а знак на обич и доверие“.



Под съпровода на оркестъра на Държавна опера – Русе и под диригентството на маестро Димитър Косев Стоянджов изпя любими арии и зарадва публиката отново с талантливите си изпълнения. В концерта, който изпълни зала "Филхармония“, взе участие и директорът на Русенската опера Пламен Бейков, превръщайки празничната вечер в още по-емоционално и запомнящо се събитие.



За цялостен принос в развитието на българската музикална култура Съюзът на българските музикални и танцови дейци удостои Стоянджов с най-високата си награда – "Кристално огърлие“. Тя бе връчена от зам.-директора на операта Момчил Миланов. Проф. д-р Генчо Попов от Русенския университет "Ангел Кънчев“ отличи именития артист с почетен плакет от името на ръководството на висшето училище. "Не е останал без следа моят труд и обич към публиката,“ сподели развълнуван Стоянджов.



Официални гости на концерта бяха още заместник-кметът Енчо Енчев и ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова.



Стоян Стоянджов е роден в Болярово през 1960 г., завършва Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ с отличие и от 1985 г. е солист на Русенската опера. През годините изгражда богат репертоар от над 120 роли – от класическа опера до мюзикъл и оперета. Сред тях се открояват Фигаро ("Сватбата на Фигаро“), Папагено ("Вълшебната флейта“), Дон Алфонсо ("Така правят всички жени“), Дулитъл ("Моята прекрасна лейди“) и Хаджи Генчо ("Българи от старо време“). Той е гостувал на престижни сцени в почти всички европейски държави и е участвал в редица международни фестивали. Стоянджов е носител на колективната награда "Кристална лира“ и е активен участник в образователните инициативи на Русенската опера.