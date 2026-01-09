Пенчо Милков издаде очакваната заповед, с която се премахват атракционните влакчета от центъра на Русе. Те вече няма да обикалят из града, а ще се движат единствено в Парка на младежта.
Ще има един основен маршрут, който ще тръгва от ресторант "Кенор" покрай Розариума и тенискортовете и обратно. При събития в парка ще има два алтернативни маршрута. По основния маршрут ще бъде изпълнена маркировка, която да обозначава трасето и да сигнализира посетителите на парка. Алеите, по които ще се движат атракционните влакчета, няма да могат да се ползват за домуване или престой на съоръженията извън времето на тяхното движение.
До този момент имаше определени два маршрута за движение – по уличната мрежа в централната градска част и площадите с интензивно пешеходно движение. В резултат на зачестилите сигнали и нарастващото гражданско недоволство, както и предвид настъпилите инциденти с пешеходци и домашни любимци по определените маршрути за този вид превоз, се налага предприемане на мерки, обясни кметът.
"Допълнително в страната вече са регистрирани трагични инциденти при използването на атракциони, което поставя сериозни въпроси относно безопасността. С оглед сигурността на участниците в движението, опазване здравето и спокойствието на гражданите, както и ограничаване на
риска от пътнотранспортни произшествия, възниква необходимост от отмяна на досегашните маршрути за движение на атракционни съоръжения на територията на град Русе и определяне на нови, които да бъдат ограничени единствено в рамките на алеите в Парка на младежта", се казва още в заповедта от Пенчо Милков.
Засегнатите страни имат 14-дневен срок да оспорят заповедта пред Административен съд - Русе.
Цялата заповед, вижте тук.
Кметът Пенчо Милков забрани атракционните влакчета в центъра на Русе
© Община Русе
