Кметът на Община Ценово д-р Петър Петров бе удостоен с възпоменателен медал "140 години от Сръбско-българската война". Отличието е от министъра на отбраната Атанас Запрянов и е придружено с грамота. То беше връчено от началника на Военно окръжие I степен – Русе полковник Васил Петров.Церемонията се проведе в сградата на Областната администрация в присъствието на областния управител Драгомир Драганов, неговия заместник Георги Георгиев и кметовете на останалите общини от региона. Сред мотивите за награждаването на д-р Петров са неговата активна дейност и постигнатите високи резултати за съхранението на военноисторическото наследство на Република България, както и устойчивите постижения в дейностите по проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военни паметници.Високата награда се връчва на кмета на Ценово и за приноса му при попълването и актуализирането на Националния регистър на военните паметници и по повод 140 години от победите на Българската армия в Сръбско-българската война. Кметът Петров припомни редица исторически факти и благодари за отличието и съдействието от страна на Министерството на отбраната за реализирането на различни военно-патриотични инициативи в общината. Той отбеляза, че от село Караманово има немалко загинали войници по време на сраженията в Брезник."Въпреки крехката българска армия през тази война, ние показахме могъществото на българския дух пред Великите сили", коментира д-р Петров. Той бе категоричен, че екипът му ще продължи да работи със същата целеустременост и ще бъдат все така фокусирани върху изпълнението на задачите, свързани с опазването на българската памет. "Правим всичко възможно покрай всички други неща в общините да поддържаме и българския дух и паметници", заяви кметът на Ценово. "Приемам, че тази награда е своеобразно признание не само за мен и екипа на Общинската администрация, а за колективните усилия, които са положени от десетките членове на Областната комисия по военни паметници в региона", допълни още той.От своя страна полковник Петров изказа и личната си благодарност на кмета на Ценово за съдействието при конкретни казуси и изрази надежда, че добрата съвместна работа ще продължи. Началникът на Военното окръжие отправи и апел да се работи навсякъде и повсеместно за запазването на спомена на тези славни български войни, дали живота си за отечеството."Военните паметници са носители на памет, ценности и уроци, които и днес имат своето място в съвременното общество. В един динамичен и често противоречив свят, тези паметници ни напомнят за цената на свободата, за силата на дълга и за значението на отговорността към историята. Те възпитават уважение към подвига на предците ни и създават усещане за принадлежност и национално самосъзнание, особено сред младите хора“, каза от своя страна областният управител Драгомир Драганов, който предходната седмица бе отличен също с юбилеен медал.Припомняме, че на територията на област Русе са регистрирани общо 92 военни паметника, като 11 от тях са в Ценово. През 2022 година с 5700 лева от държавния бюджет бяха извършени ремонт и почистване на Мемориала на загиналите във войните в село Ценово, а през 2024 година за малко над 10 000 лева бяха предприети възстановителни дейности по Паметника на загиналите във войните /1912 – 1918 г./ в село Караманово. През 2021 година в село Новград бе открит и Мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България. Кметът д-р Петър Петров реализира и редица други патриотични инициативи навсякъде на територията на община Ценово.