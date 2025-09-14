Кметът на Русе: Многообразието е нашето богатство 

© С пъстър спектакъл от традиции, музика и танци за трета поредна година в село Просена, се проведе фестивалът "Багри на етносите“, реализиран по програма "Култура“ на Община Русе. Събитието бе официално открито от кмета Пенчо Милков.



"Русе и селата от нашата община винаги са били дом на различни култури и общности. Именно многообразието е нашето богатство и доказателство, че когато сме заедно, можем да създаваме красиви традиции и празници. Благодаря на всички състави, които споделят с нас своя талант и обич към културата. Фестивалът "Багри на етносите“ е сцена, на която показваме, че единството и уважението ни правят по-силни", обърна се кметът към присъстващите. Той изказа специална благодарност към кмета на населеното място Радостина Давидова и нейния екип за добрата организация.



Началото на празничната програма постави театрална група към местното читалище, а веднага след тях сцената бе изпълнена с емоционалните изпълнения на "Дунавски гайди“. В програмата се включиха над 10 състава, които представиха пъстра палитра от песни и танци на различни етноси, живеещи в региона.



Фестивалът завърши по традиция с хоротека, в която се включиха и изпълнители, и публика – символ на общността, която събира и обединява.



