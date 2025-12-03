Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кметът на община Русе Пенчо Милков обяви оттеглянето на внесеното предложение за изменение на Наредба № 20, което предвиждаше увеличаване на данъка върху недвижимите имоти и имуществената компонента на данъка върху превозните средства.

Ето какво заяви кметът в социалните мрежи:

"В последните дни темата за местните данъци и такса битови отпадъци предизвика активна обществена дискусия в Русе. Като кмет моя първа задача е да защитя интереса на русенци, затова следя внимателно всички аргументи, притеснения и факти, които се споделят.

Важно е разговорът да бъде открит и да тръгне от реалните въпроси - как да подобрим събираемостта, да планираме разходите и да въведем ясни правила.

Затова искам да обявя:

Оттеглих внесеното предложение за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, касаещо увеличаването на ставката на данъка върху недвижимите имоти и на имуществената компонента на данъка върху превозните средства.

Относно такса битови отпадъци - в проекта за Държавен бюджет за 2026 г. бяха предложени текстове, които отлагат въвеждането на принципа "замърсителят плаща", но те нямат действие, защото законопроектът беше оттеглен днес и не е приет. Затова Община Русе изчаква окончателното решение на Народното събрание. Ако принципът бъде отложен, веднага ще оттеглим предложените промени в Наредба № 16.

Ако отлагане не бъде гласувано, по закон сме длъжни да въведем този принцип, в противен случай Общината няма да има право да събира такса "битови отпадъци" за 2026 г., респективно няма да бъдат осигурени средства за предоставяне на услугата по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци и поддържане на обществената хигиена.

Паралелно с това работим върху план-сметка, която да гарантира социална поносимост и да не допуска увеличение на таксата.

Искам да добавя и още нещо. Уважавам правото на всеки да изразява своята позиция. За мен диалогът е част от отговорността, която имам към гражданите. Русе ще продължи да се развива, когато говорим открито и търсим решения заедно.

Благодаря на всички, които участваха в това обсъждане, независимо дали изразиха подкрепа или несъгласие. Продължавам да работя с чувство за отговорност към Русе и русенци."