Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кметът на Русе Пенчо Милков отправи поздрав към жителите на града по повод Богоявление и именния ден на всички празнуващи. В публикация в своя Facebook профил, той отбеляза и смелостта на ултраплувеца Теодор Цветков, който за пореден път извади Богоявленския кръст от река Дунав

Ето какво пише кметът:

Честито Богоявление от Русе!

Един изключителен спортист и човек със силна вяра спаси кръста в Дунава - Теодор Цветков. Той скочи в ледената река заедно с още 14 смели мъже, които пазят традицията.

Тео пожела на българите да не се предават, защото в кръвта ни е да не се предаваме.

Честито на имениците днес!

Здраве, сила и късмет на всички вас!