Пенчо Милков отправи поздрав към жителите на града по повод Богоявление и именния ден на всички празнуващи. В публикация в своя Facebook профил, той отбеляза и смелостта на ултраплувеца Теодор Цветков, който за пореден път извади Богоявленския кръст от река Дунав.
Ето какво пише кметът:
Честито Богоявление от Русе!
Един изключителен спортист и човек със силна вяра спаси кръста в Дунава - Теодор Цветков. Той скочи в ледената река заедно с още 14 смели мъже, които пазят традицията.
Тео пожела на българите да не се предават, защото в кръвта ни е да не се предаваме.
Честито на имениците днес!
Здраве, сила и късмет на всички вас!
