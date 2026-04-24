Кметът на община Русе Пенчо Милков е разпоредил спиране на процедурата по преместване на детската площадка при жилищни блокове "Енергетик 1" и "Енергетик 2" в кв. "Здравец-Изток". Това беше съобщено от заместник-кмета инж. Здравка Великова по време на среща с жители на района, в която участваха и експерти от общинската администрация.

Преместването на съоръжението не е инициирано от Община Русе, а от частен възложител, който е заявил намерение да изгради нова зона за игра на около 70 м от съществуващата, поясни зам.-кметът Здравка Великова. Предложението му е настоящото пространство да бъде преоборудвано като площадка за стрийт фитнес, като всички разходи са за негова сметка.

Към момента възложителят е подал заявления за издаване на визи за проектиране на двете площадки. Тъй като инвестиционното предложение не противоречи на Закона за устройство на територията, визите са издадени и съобщени на всички собственици в имота, където са разположени съоръженията. В тях е посочено, че могат да бъдат оспорени от заинтересованите лица в 14-дневен срок от получаването им.

До момента в деловодството на Община Русе не са постъпили възражения.

Предстоят разговори с всички ангажирани страни, за да бъдат разгледани различните възможности за разрешаване на казуса.

Ruse24.bg припомня, че по-рано днес областният управител на Русе Орлин Пенков заяви: "За мен това е пореден казус, при който действията на Общината създават напрежение сред гражданите. Няма как да не се сетя за случая от преди години, когато една детска площадка на една детска градина на ул. "Батак" беше брутално и цинично иззета, за да могат да бъдат построени две жилищни сгради. Сякаш това се превръща в някаква последователна политика против гражданите."

Той изрази опасения от прокарване на частни интереси за създаване на казино за сметка на децата. "Всичко това е скандално и не бива да го търпим", добави Пенков.