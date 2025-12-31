Сподели close
Кметът на Русе Пенчо Милков поздрави гражданите часове преди Нова година със специално видео във Facebook. "Във времето за наздравици и равносметка, на прага на неизвестното искам да се обърна към вас и вашите семейства. Заедно не спираме да градим Русе като по-добро и красиво място за живот", заяви той.

"Още от утре се задават ключови промени за страната ни. В период на несигурност и политическа нестабилност, на предстоящи избори е особено важно да запазим диалога и уважението помежду си, да съхраним човечността. Само така може да преминем през предизвикателствата по-уверено като общност", каза още Милков.

Повече от изявлението му вижте във видеото.