Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация

© Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с повишена готовност за евакуация през следващите 72 часа. Това заяви пред журналисти кметът на Русе Пенчо Милков във връзка със състоянието на язовирната стена край Николово.



Бе издадена заповед за бедствено положение и евакуация на жителите заради регистрираните свличания на земни маси в селото.



Мартен също остава в повишена готовност за евакуация. Бедственото положение в района за 72 часа остава, тъй като все още няма спиране на прииждащите води в язовира, въпреки изпомпването.



"Следи се състоянието на стената. Успокоителното е, че се отчита прогресивно изсъхване на стената. Взимат се мерки и за ограничаване на всякаква влага, която влиза през пукнатините", обясни Милков.



Днес започнаха и първите укрепителни действия на дигата на езерото "Липник". На нея вече работят екипи, които тампонират фугите и опъват платнища, за да предотвратят навлизането на вода в основата й. Източването на езерото продължава, като нивото му ще бъде намалено до минимум.



По-рано кметът на Николово Златан Ванев заяви: "Вчерашният ден даде малко надежда, но днес дъждът е сериозен проблем. Надяваме се времето да се оправи възможно най-скоро“. Ванев успокои, че нивото на водата в езерото е спаднало с.