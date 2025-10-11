ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
Бе издадена заповед за бедствено положение и евакуация на жителите заради регистрираните свличания на земни маси в селото.
Мартен също остава в повишена готовност за евакуация. Бедственото положение в района за 72 часа остава, тъй като все още няма спиране на прииждащите води в язовира, въпреки изпомпването.
"Следи се състоянието на стената. Успокоителното е, че се отчита прогресивно изсъхване на стената. Взимат се мерки и за ограничаване на всякаква влага, която влиза през пукнатините", обясни Милков.
Днес започнаха и първите укрепителни действия на дигата на езерото "Липник". На нея вече работят екипи, които тампонират фугите и опъват платнища, за да предотвратят навлизането на вода в основата й. Източването на езерото продължава, като нивото му ще бъде намалено до минимум.
По-рано кметът на Николово Златан Ванев заяви: "Вчерашният ден даде малко надежда, но днес дъждът е сериозен проблем. Надяваме се времето да се оправи възможно най-скоро“. Ванев успокои, че нивото на водата в езерото е спаднало с.
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
