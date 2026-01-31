Пенчо Милков и неговият заместник Димитър Недев взеха участие в отчетно-изборното събрание на Общинската организация на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /РСОСЗР/. Събитието се ръководи от председателя на общинската организация подполковник Георги Николов и събра представители на организацията, които направиха цялостен преглед на дейността през изминалия отчетен период и очертаха приоритетите за предстоящата година.
"Всичко, което вие представлявате в момента, все по-рядко може да се срещне в нашето обществото - мъжествеността, родолюбието, близостта към брата. Аз възприемам всички вас не само като хора с военно минало, а като организация, на която всеки от нас е длъжен да помага. Само така можем да усилим общото чувство за единство и родолюбие“, обърна се кметът към представителите на организацията. Пенчо Милков също така увери присъстващите, че Община Русе ще продължи да бъде стабилен партньор в инициативи, насочени към патриотичното възпитание, обществената активност и опазването на историческата памет.
От своя страна членовете на организацията изразиха признателност за последователната подкрепа от страна на кмета към гражданските и общинските структури в Русе, както и за открития диалог, който той поддържа с представители на различни организации. Членовете на организацията отбелязаха, че подобно отношение създава доверие, насърчава активното участие и дава увереност за съвместна работа при реализирането на бъдещи инициативи и политики на местно ниво.
По време на срещата бе представен отчетен доклад за дейността на общинската организация за периода 2022 – 2025 г., както и отчет на общинската контролна комисия. В рамките на дискусиите беше разгледан и проектопланът за дейността през настоящата година, насочен към надграждане на постигнатото и засилване на активната работа в полза на местната общност.
Отчетно-изборното събрание премина в конструктивна атмосфера и постави ясни акценти върху посоките за работа на общинската организация през 2026 г., с фокус върху приемствеността, отговорността и бъдещото развитие, съобщи общинската администрация в крайдунавския град.
