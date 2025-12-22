Пенчо Милков посети днес обектите на ОП "Общински пазари“ в "Чародейка-Север“. Поводът беше откриването на аптека в района, както и готовността на търговските обекти за посрещане на предстоящите празници. Кметът обиколи всички магазини и разговаря с търговците и посетителите. Те споделиха своите очаквания и нужди, а той подчерта, че общината ще продължи да работи за подобряване на условията и услугите, които пазарите предоставят. Посещението бе повод за пряк диалог с гражданите и търговците относно развитието на търговската инфраструктура в района, съобщиха от общинската администрация в крайдунавския град.
Милков разгледа и новооткритата аптека на пазара "Чародейка-Север“. Разположена на ул. "Филип Станиславов“, на оживено място в квартала, тя отговаря на дългогодишното настояване на жителите за фармацевтична помощ на крачка от дома. Това обещание на кмета се осъществи преди коледно-новогодишните празници, осигурявайки на гражданите бърз достъп до необходими медикаменти – особено важно за семейства с деца, възрастни и хора с хронични заболявания
Наличието на аптека в района беше сред най-честите искания на русенци, тъй като досега те трябваше да изминават значително разстояние, за да получат необходимите им лекарства и консултации. "Виждам облекчението в погледите ви и това е най-голямото ми удовлетворение. Знаех колко е трудно за майка с болно дете или за пенсионер да пътуват до центъра само за една рецепта. Днес това неудобство е история“, сподели кметът по време на срещата си с първите клиенти. "Целта ми е всеки русенски квартал да е уютно и сигурно място за живот, където помощта за здравето е на една ръка разстояние“, заяви Милков. Той благодари на инвеститорите за социалната отговорност и за това, че са припознали нуждите на хората в този район.
