|Кметът на Русе награди боксьора Радослав Росенов
Тържеството се състоя в залата на боксовия клуб в присъствието на кмета Пенчо Милков, директора на ОП "Спортни имоти" Лачезар Иванов, личния треньор на Росенов Съби Събев, изпълнителния директор на клуба Илия Сяров, Павел Сяров, зам.-директора на Спортното училище в Русе Даниела Слатински, Управителния съвет и много членове на спортния клуб.
По време на церемонията кметът Пенчо Милков поздрави 21-годишния спортист за изключителната му победа. "Нашият град е известен с много талантливи и амбициозни млади хора и ти си един от тях. Помня времето, когато започна спортните си успехи в "Боксов клуб Русе" и спечели първите си двубои. Днес целият боксов свят говори за теб. Твоят успех е вдъхновение за всички нас, особено за младите хора, които търсят своя път. Ти показа, че шампионите не се раждат, а се изграждат. С всяка тренировка и трудност, с всяко преодоляване на травми и болести", каза Милков.
Кметът пожела на младия боксьор успех на предстоящото Европейско първенство за мъже до 23 години през ноември в Унгария и му връчи парична премия заедно с поздравителен адрес.
В клуба тренират над 80 състезатели, част от които бяха на церемонията. На всички тях кметът пожела да използват силата си за добро и да бъдат за пример както на ринга, така и извън него. "Истинската сила е в спокойствието, което носи успехи. Радо е пример за вас, че с увереност, труд и спокойствие победата става възможна“, подчерта кметът.
Личният треньор Съби Събев допълни, че успехът на Радослав е резултат от изключителен талант, подплатен с усилен труд и постоянство. Радо сподели, че на полуфиналите в Ливърпул е бил болен, но е успял да преодолее неразположението и се е бил достойно. Той беше категоричен, че на следващото състезание отново ще даде всичко от себе си и победата ще бъде негова.
