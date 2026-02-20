Пенчо Милков, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева и директорът на ОП "Спортни имоти" Лачезар Иванов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.
В своето приветствие кметът поздрави учениците и педагогическия колектив, като припомни, че днес за тях е двоен празник – патронният празник на Спортното училище и 148 години от Освобождението на Русе. "Това е ден на чест, памет и гордост. Героите са пример за нас да отстояваме убежденията си, да се борим докрай и никога да не предаваме мечтите си. Скъпи ученици, победите започват с труд и постоянство, а всяка тренировка е малък урок по воля. Пожелавам Ви да станете повод нашият химн да звучи по целия свят", заяви Милков. Той благодари на треньорите и преподавателите за търпението и усилията да изграждат характери, учейки децата как да губят с достойнство и как да побеждават с чест.
Поздравления поднесе и д-р Георгиева, която пожела на учениците да бъдат силни личности, подготвени за предизвикателствата, да продължават да печелят титли и медали, а дисциплината и спортният дух да бъдат техни водещи сили.
Кметът Пенчо Милков, д-р Росица Георгиева, Лачезар Иванов и директорът на Спортното училище Евгени Недев наградиха изявени ученици с постижения в учението и спорта.
Празникът завърши с хоро, на което се наредиха ученици и учители.
Кметът на Русе награди отличници от Спортното училище на патронния им празник
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Община Русе временно преустановява приема на заявления за подмяна...
17:13 / 19.02.2026
Драгомир Драганов свиква консултации за определяне състав на Райо...
16:42 / 19.02.2026
Агенцията за хората с увреждания в Русе с полезни информационни с...
09:03 / 19.02.2026
По-хубаво време днес в Русе
08:52 / 19.02.2026
Заради зимната обстановка в Русе: Затворени пътища, проблеми с гр...
20:16 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.