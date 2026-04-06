Победителите в десетото издание на международния танцов конкурс MOVMNT International Dance Competition бяха обявени на тържествена церемония в Доходното здание. Официални гости на събитието бяха кметът на община Русе Пенчо Милков и заместник-кметът Никола Лазаров.
Преди награждаването, по повод 10-ата годишнина на един от най-престижните танцови форуми в страната, кметът връчи на организаторите Анита и Александър Асенови статуетка "Русе“. Отличието се присъжда за значим принос към развитието на танцовото изкуство и утвърждаването на високи стандарти в организацията на международни културни събития в региона. В приветствието си Милков подчерта ролята на конкурса за изграждането на устойчива общност от млади таланти и изрази признателност към професионализма на организационния екип. "Вие създадохте еталон за качество и прецизност, създадохте дом за онези, чийто език на общуване е движението. От името на всички, които са били част от магията на MOVMNT International Dance Competition, искам да изразя дълбоката си признателност за вашата творческа енергия и способност да вдъхновявате младите хора“, заяви кметът.
Милков връчи отличията в седемте категории за най-добри изпълнители. Призът за "Изгряваща звезда“ беше присъден на Адина Михаела Бурлак от Royal music & dance. Наградата за "Най-добър солист“ в конкурса отиде при Леонардо Мирослав Борман от Taneční Konzervatoř hl. m. Prahy. Ан Мари Митра от CNA Dinu Lipati / SB al ONB заслужи отличието за "Най-добра солистка“. Журито определи за най-добра хореографията на Academy of Classical and Contemporary Dance Ivanov. Италианките Ема Орландо и Матилда Ромита от Dance experience спечелиха наградата за "Най-добро дуо“. Phase One Dance Studio взеха приза за най-добра Kpop/mtv/street crew, а за най-добра формация беше обявена A.C.S. Aerostar Mădălina Barbu.
Десетото издание на конкурса бе организирано от World Move в партньорство с Община Русе. Представянето на над 2500 участници от България, Италия, Румъния, Испания, Чехия, Молдова, Полша и Унгария бе оценено от професионално жури с председател маестра Цветанка Гергинова. Програмата на форума обхвана широк спектър от танцови дисциплини, като затвърди международния престиж на събитието. Това съобщават от Община Русе.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.