Кметът на Русе Пенчо Милков подкрепи днешния протест на служителите в градския транспорт, които настояват в удължителния държавен бюджет да се предвидят средства за пет процента увеличение на заплатите им. Това съобщи Пенчо Милков след среща с представители на КНСБ пред журналисти.

Милков проведе среща с представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България във връзка с исканията за увеличение на възнагражденията на служителите в "Общински транспорт Русе“ с 5 %. В разговора от страна на синдикалната организация участваха вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов, председателят на Регионалния съвет на КНСБ – Русе Боянка Димитрова и председателят на синдикалната организация в "Общински транспорт Русе“ Иван Енчев. От страна на Община Русе в срещата участие взеха заместник-кметът Димитър Недев, директорът на дирекция "Транспорт“ Кремена Минева, директорът на дирекция "Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева и директорът на дирекция "Правни дейности“ Елена Тодорова.

"Протестът в Русе в момента е с изключително значение, както знаете транспортът е дейност от общия икономически интерес за ЕС. Като кмет на Община Русе осъзнавам това нещо и ние развихме транспортното предприятие като общинско, защото то действително е със социален ефект, а не само стопански. Шофьорите от 40 вече са над 100 човека. Реално се борим да ги привлечем не само със заплати, а и с много други неща. На хората трябва да им е ясно, че за да се запази билета с тази цена навсякъде в страната, за да се запази и увеличи броя на транспортните средства, това трябва да бъде държавна политика", смята кметът.

И допълни: "До момента Общината остана единствена с подписано споразумение с работещите и ще направим всичко възможно да продължим да увеличаваме възнагражденията, за да бъде привлекателна работата. Но средствата трябва да се предвиждат и за Русе и за другите големи градове с голям обществен превоз, централизирано от държавата".

Кметът обясни, че Община Русе не се е опитвала да саботира протеста, а единствено да защити интереса на гражданите, за да са осведомени, че ще има такъв протест и да предвиждат своето предвижване.

От своя страна вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов също посочи, че за изпълнението на поетите ангажименти между Общината и синдикатите относно заплащането на служителите в градския транспорт и развитието на сектора е необходимо да бъде осигурено целево субсидиране от националния бюджет.

По време на разговора бяха припомнени и основните параметри на тригодишното споразумение за сътрудничество между Община Русе, КНСБ и Федерацията на транспортните синдикати. Документът предвижда поетапно увеличение на възнагражденията в "Общински транспорт“ – Русе, мерки за привличане и задържане на персонал в системата на градския транспорт, подобряване на условията на труд, юридическа подкрепа за служителите при инциденти по време на работа, както и въвеждане на допълнителни мерки за сигурност като видеонаблюдение и видеорегистратори в превозните средства.

На последвалия брифинг пред медии кметът Милков съобщи, че е поел ангажимент да изпрати писмо до Министерството на финансите, с което да запознае институцията със становището на Общината и с исканията на синдикатите. Той изрази надежда, че предложението ще получи подкрепа на национално ниво. "Сумата не е толкова голяма и ще има жизненоважно значение за много хора“, заяви кметът и подчерта, че подкрепя искането на синдиката за целево финансиране на градския транспорт като дейност от обществен интерес.