Кметът на Русе отправи поздравление към всички мюсюлмани по случай Рамазан Байрам. "Честит Рамазан Байрам на всички наши братя и сестри мюсюлмани! Нека тези светли дни донесат любов, хармония и радост в домовете ви. Бъдете здрави и благословени!“, написа кметът във Фейсбук.Поздравът е жест на уважение и съпричастност към празника, който се отбелязва от мюсюлманската общност в града и страната.