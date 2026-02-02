Сподели close
Всички пътни участъци на територията на община Русе са отворени, но движението се осъществява при тежки зимни условия. Снежната покривка в града достигна около 8-9 сантиметра след интензивните валежи през изминалата нощ, съобщи кметът Пенчо Милков.

"Всички снегопочистващи фирми работят в денонощен режим. Приоритетно се почистват тротоари, пешеходни зони, спирки на градския транспорт и основните пътни артерии", заяви кметътъ в социалните мрежи.

"Призовавам гражданите да се движат с повишено внимание и, където е възможно, да почистват прилежащите тротоари пред домовете и обектите си", пише още Милков. 

Припомянме, че днес за област Русе е обявен жълт код за опасно судено време. На терен са мобилизирани десетки машини, а над 50 служители извършват ръчно почистване на критичните пешеходни зони.

Градският транспорт в града се движи по разписание. Временно изменение има единствено при линия №16, която не обслужва спирка "Петролна база".