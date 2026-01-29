Пенчо Милков представи днес пред общинските съветници официален отчет за втората година от своя текущ мандат (2023 – 2027 г.). В документа, който се състои от 74 страници, са описани подробно постигнатите резултати, текущите проекти и бъдещите приоритети на местната власт. По думите на градоначалника, градът вече се развива с ясно темпо и посока, съчетавайки грижата за хората с модернизацията на инфраструктурата, пише Dunavmost.
Един от примерите за разминаване между официалния оптимизъм и реалността е ремонтът на паркинга в квартал "Родина" 1. Въпреки че днес се обявява "финална подготовка", общинските отчети сочат, че обектът е трябвало да бъде приключен още в края на миналата година. Извършването на асфалтови работи веднага след топенето на снеговете в края на януари 2026 г. предизвиква притеснения сред експертите за трайността на настилката.
Кметът изтъкна като успех пълното поемане на тролейбусните и автобусните линии от "Общински транспорт Русе". Социалната политика за безплатно пътуване на пенсионери и намаления за ученици остава водещ приоритет, но липсва ясен анализ как тези разходи ще се компенсират в дългосрочен план при нарастващите цени на енергоносителите.
В отчета се посочва мащабният проект за подмяна на отоплителните уреди (36,5 млн. лв.), който тепърва трябва да докаже своята ефективност върху качеството на въздуха в Русе. В същото време "бруталната" поледица от началото на месеца, според определението на проф. Георги Рачев, показа уязвимостта на градската инфраструктура при екстремни зимни условия.
Въпреки че Пенчо Милков призова за "единение и компетентност", изминалата година беше белязана от искания за оставка от страна на опозиционни съветници. Основните обвинения са за забавяне на ключови обекти като Дома на учителя и липса на напредък по проекта за Летище Русе, който присъства в отчета предимно като административно намерение.
Кметът на Русе с отчет за втората година от управлението
©
Още от категорията
/
В Съдебната палата в Русе се проведе открита лекция на тема: "Хазартна зависимост и дълговата спирала - връзката им с престъпността – проблеми, рискове, възможности"
28.01
Над 400 души от Русенско са преминали през обучения за превенция на детското насилие, половината са ученици
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В Съдебната палата в Русе се проведе открита лекция на тема: "Хаз...
17:15 / 28.01.2026
Продължава ремонтът на Дунав мост, монтирани са нови пътни панели...
17:16 / 28.01.2026
Затварят движението на Дунав мост при Русе
12:51 / 28.01.2026
По-високи температури в Русе днес
09:05 / 28.01.2026
Немски практики борят насилието в русенските училища
22:07 / 27.01.2026
Скулптури от фонда на Художествена галерия – Русе бяха експониран...
14:43 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.