Кметът на Община Русе Пенчо Милков представи днес пред общинските съветници официален отчет за втората година от своя текущ мандат (2023 – 2027 г.). В документа, който се състои от 74 страници, са описани подробно постигнатите резултати, текущите проекти и бъдещите приоритети на местната власт. По думите на градоначалника, градът вече се развива с ясно темпо и посока, съчетавайки грижата за хората с модернизацията на инфраструктурата, пише Dunavmost.

Един от примерите за разминаване между официалния оптимизъм и реалността е ремонтът на паркинга в квартал "Родина" 1. Въпреки че днес се обявява "финална подготовка", общинските отчети сочат, че обектът е трябвало да бъде приключен още в края на миналата година. Извършването на асфалтови работи веднага след топенето на снеговете в края на януари 2026 г. предизвиква притеснения сред експертите за трайността на настилката.

Кметът изтъкна като успех пълното поемане на тролейбусните и автобусните линии от "Общински транспорт Русе". Социалната политика за безплатно пътуване на пенсионери и намаления за ученици остава водещ приоритет, но липсва ясен анализ как тези разходи ще се компенсират в дългосрочен план при нарастващите цени на енергоносителите.

В отчета се посочва мащабният проект за подмяна на отоплителните уреди (36,5 млн. лв.), който тепърва трябва да докаже своята ефективност върху качеството на въздуха в Русе. В същото време "бруталната" поледица от началото на месеца, според определението на проф. Георги Рачев, показа уязвимостта на градската инфраструктура при екстремни зимни условия.

Въпреки че Пенчо Милков призова за "единение и компетентност", изминалата година беше белязана от искания за оставка от страна на опозиционни съветници. Основните обвинения са за забавяне на ключови обекти като Дома на учителя и липса на напредък по проекта за Летище Русе, който присъства в отчета предимно като административно намерение.