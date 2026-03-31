Пенчо Милков взе участие в 50-ата пленарна сесия на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа, която се провежда в периода 30 март – 2 април в Страсбург, Франция, в сградата на Palais de l’Europe (Двореца на Европа).
В качеството си на заместник-ръководител и титулярен член на националната делегация на Република България, Милков се включи в заседание на Групата на социалистите, зелените и прогресивните демократи (SOC/G/PD). В рамките на срещата бяха разгледани организационни въпроси, финансовият отчет за 2025 г., промени в състава на ръководните органи, както и подготовката и координацията за провеждането на настоящата пленарна сесия.
В програмата на Конгреса са включени заседания на комитети, пленарни дискусии и работа на Камарата на местните власти, в които се обсъждат ключови теми, свързани с развитието на местното самоуправление, демократичните процеси и сътрудничеството между държавите членки.
Българската делегация, част от Националното сдружение на общините в Република България, проведе среща с постоянния представител на Република България към Съвета на Европа - посланик Генка Георгиева, съобщи общинската администрация. В разговора бяха обсъдени участието на страната ни в работата на Конгреса, приоритетите в дневния ред и възможностите за по-активно включване на българските представители в европейските политики.
Днес беше проведен изборът на нов председател на Конгреса на местните и регионалните власти, както и на ръководство на Камарата на местните власти - председател и седем заместник-председатели, което е пряка възможност за участие във формирането на политиките на Съвета на Европа за следващия мандат. За председател на Конгреса беше избрана Гун Марит Хелгесен от Норвегия.
"Участието в Конгреса на местните и регионалните власти е възможност за пряк обмен на опит и за представяне на позициите на българските общини в европейски контекст. Темите, които се обсъждат тук, са пряко свързани с развитието на местните власти и с намирането на устойчиви решения в полза на гражданите. За нас е важно да бъдем активна част от този процес и да допринасяме с конкретни позиции и опит“, заяви кметът Пенчо Милков.
Работата на сесията през следващите два дни продължава с пленарни заседания и дискусии, посветени на развитието на местното самоуправление и укрепването на сътрудничеството между европейските региони.
Кметът на Русе участва в пленарна сесия на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа
©
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.