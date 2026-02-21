Държавата събира всички тол такси, всички такси от Дунав мост, както и всички данъци от транспортните и спедиторските фирми. В същото време всички разходи, трудности и неудобства - закъсненията, забавените линейки, хората, които не успяват да стигнат навреме до работа или училище, както и къртовският труд на почистващите, регулиращите движението и охраняващите, остават за Русе и за нашата русенска общност. Това написа кметът на Русе Пенчо Милков в профила си във Facebook.Ето какво още пише тойСпорим помежду си и се опитваме сами да се справяме с проблем, който по своята същност е национален.За 6 години като кмет започвам да работя с девето поред правителство.Призовавам държавните органи да поемат отговорност и да решат държавните проблеми, вместо да оставят общностите по места да се оправят кой както може.Електронната система за управление на трафика, т.нар. "Дигитална опашка“, следва да бъде въведена на национално ниво. В Русе тя работеше успешно, като беше създаден от нас ред за преминаване през Дунав мост. Този ред беше преустановен след влизането на България в Шенгенското пространство по разпореждане на тогавашното ни държавно ръководство.Нека оставим утопията, че проблеми по границата няма да има.Ние ще продължим да се борим, но призоваваме държавните органи да излязат с ефективни решения.Благодаря за ежедневните усилия на работещите, почистващите, полицаите и другите служители, които продължават да се грижат за хората тук!