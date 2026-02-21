Сподели close
Държавата събира всички тол такси, всички такси от Дунав мост, както и всички данъци от транспортните и спедиторските фирми. В същото време всички разходи, трудности и неудобства - закъсненията, забавените линейки, хората, които не успяват да стигнат навреме до работа или училище, както и къртовският труд на почистващите, регулиращите движението и охраняващите, остават за Русе и за нашата русенска общност. Това написа кметът на Русе Пенчо Милков в профила си във Facebook. 

Ето какво още пише той

Спорим помежду си и се опитваме сами да се справяме с проблем, който по своята същност е национален.

За 6 години като кмет започвам да работя с девето поред правителство.

Призовавам държавните органи да поемат отговорност и да решат държавните проблеми, вместо да оставят общностите по места да се оправят кой както може.

Електронната система за управление на трафика, т.нар. "Дигитална опашка“, следва да бъде въведена на национално ниво. В Русе тя работеше успешно, като беше създаден от нас ред за преминаване през Дунав мост. Този ред беше преустановен след влизането на България в Шенгенското пространство по разпореждане на тогавашното ни държавно ръководство.

Нека оставим утопията, че проблеми по границата няма да има.

Ние ще продължим да се борим, но призоваваме държавните органи да излязат с ефективни решения.

Благодаря за ежедневните усилия на работещите, почистващите, полицаите и другите служители, които продължават да се грижат за хората тук!