Кметът на Русе за транспортния хаос: Призовавам държавните органи да поемат отговорност и да решат държавните проблеми
Спорим помежду си и се опитваме сами да се справяме с проблем, който по своята същност е национален.
За 6 години като кмет започвам да работя с девето поред правителство.
Призовавам държавните органи да поемат отговорност и да решат държавните проблеми, вместо да оставят общностите по места да се оправят кой както може.
Електронната система за управление на трафика, т.нар. "Дигитална опашка“, следва да бъде въведена на национално ниво. В Русе тя работеше успешно, като беше създаден от нас ред за преминаване през Дунав мост. Този ред беше преустановен след влизането на България в Шенгенското пространство по разпореждане на тогавашното ни държавно ръководство.
Нека оставим утопията, че проблеми по границата няма да има.
Ние ще продължим да се борим, но призоваваме държавните органи да излязат с ефективни решения.
Благодаря за ежедневните усилия на работещите, почистващите, полицаите и другите служители, които продължават да се грижат за хората тук!
От тази вечер: Въвеждат допълнителни мерки за облекчаване на траф...
21:37 / 20.02.2026
