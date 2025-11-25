Пенчо Милков прие в Община Русе служителите на ОДМВР – Русе, които през последните седмици постигнаха впечатляващи резултати в две големи национални надпревари – Републиканския турнир по "Полицейска лична защита“ и карате и Националния конкурс "Пътен полицай на годината – 2025“. Той им връчи грамоти на Община Русе като признание за тяхната упорита работа, професионализъм и принос към доброто име на града.
По време на срещата кметът поздрави целия мъжки отбор, представил Русе на турнира в Благоевград. Станислав Георгиев и Теодор Иванов завоюваха първото място в дисциплината "Полицейска лична защита – двойки“, докато Даниел Върбанов и Кристиян Петков се класираха трети. В индивидуалните дисциплини по карате Даниел Върбанов спечели две бронзови отличия – в кумите до 75 кг и в ката. Отборното представяне на Върбанов, Георгиев и Иванов също донесе трето място на ОДМВР – Русе, а в комплексното класиране целият състав заслужено се нареди на второ място в страната. Ръководител на отбора бе Станислав Станчев, който заедно с Милен Иванов участва и в съдийския състав.
Кметът Милков връчи грамоти и на дамския отбор на ОДМВР – Русе, който триумфира с първото място в генералното класиране на конкурса "Пътен полицай на годината – 2025“. Диляра Емин и Татяна Чобанова показаха отлична подготовка и високо ниво на професионални умения, като се наложиха над представителките на останалите областни дирекции. Диляра Емин постигна и престижното трето място в индивидуалната класация. На срещата присъства и началникът на сектор "Пътна полиция" гл. инспектор Николай Ненков.
"Вашите успехи са доказателство за силата на духа, дисциплината и постоянството. Възхищавам се на умението ви освен да показвате сила и да печелите състезания, да използвате психологията, за да печелите доверието на хората и показвате какво означава истинска отдаденост на професията", заяви кметът Пенчо Милков.
Той допълни, че постигнатите резултати са ярък пример за високия професионален стандарт в русенската дирекция и увери, че Община Русе ще продължи да подкрепя служителите на реда в инициативи, насочени към тяхната подготовка, развитие и обществено доверие. Кметът благодари и на ръководителите и треньорите за тяхната работа, която стои в основата на успехите на отбора.
Русенските полицаи споделиха какви трудности са изпитали по време на състезанията и какво им е коствала победата. По време на срещата стана ясно, че през 2026 г. домакин на Националния конкурс "Пътен полицай на годината" ще бъде Русе, като служителите очакват да представят града по достоен начин.
