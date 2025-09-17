Кола блъсна линейка в Русе

© илюстративна Около 10:55 ч. вчера, в района на бул. "Цар Освободител“ и бул. "Христо Ботев“ в Русе, е възникнало ПТП между лек автомобил и специализиран автомобил със светлинна и звукова сигнализация – линейка, в която не е превозван пациент.



Вследствие на удара при произшествието е леко ранен пътник от колата, освободен за домашно лечение след медицински преглед. Това съобщават от ОДМВР - Русе.



Алкохолни проби на участниците – отрицателни. Причината е определена от контролните органи като отнемане на предимство - водачът на колата не е съобразил поведението си с МПС със специален режим на движение с включена светлинна и звукова сигнализация.



