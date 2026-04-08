Ден след като Държавната психиатрична болница в Бяла получи лек автомобил от Областната администрация в Русе, днес кола бе дарена и на полицията в крайдунавския град. Това съобщиха от Областна администрация - Русе за ФОКУС.

Автомобилът е "Дачия Логан“, като ключовете на колата бяха предадени от областния управител Орлин Пенков на директора на Областната дирекция на МВР /ОДМВР/ старши комисар Диян Минков.

Автомобилът е на малко под 100 000 км., постоянно обслужван и в много добро техническо състояние. Превозното средство ще бъде включено в оперативната дейност на дирекцията и ще подпомогне мобилността на служителите при изпълнение на техните ежедневни задачи. Очаква се то да допринесе за по-ефективно покриване на територията на областта и навременна реакция при възникнали инциденти, коментира Пенков. Той поясни, че инициативата е част от усилията му за подобряване на материално-техническата база на държавните институции в региона и съответно подобряване на тяхната работа. "Сигурността е споделена отговорност. С това дарение правим още една стъпка към по-добри условия за работа на служителите на реда и по-голяма сигурност за хората в областта“, заяви областният управител на Русе.

"Институциите трябва да работят в синхрон и с мисъл за реалните нужди на хората. Подкрепата за органите на реда е инвестиция в спокойствието на гражданите“, подчерта областният управител по време на предаването на автомобила. Ръководството на ОДМВР благодари за оказаното съдействие и изрази увереност, че подобни инициативи са пример за отговорно партньорство между държавните институции.

Областната администрация получи колата през миналата година от Агенция "Митници“.