Кола помете паркирани автомобили, след като блъсна пешеходец в Русе
Пострадалият мъж е откаран с линейка в болницата. Състоянието му се изяснява, предава БНТ.
Според първоначалната информация, инцидентът е предизвикан от жена, управлявала джипа. Тя е предприела маневра завой, блъснала е пресичащия пешеходец, загубила е контрол и се е врязала в колона от спрели коли.
Дежурна оперативна група на МВР извършва оглед на местопроизшествието.
