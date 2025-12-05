Сподели close
Джип блъсна пешеходец на оживено кръстовище в центъра на Русе и помете два паркирани автомобила.

Пострадалият мъж е откаран с линейка в болницата. Състоянието му се изяснява, предава БНТ.

Според първоначалната информация, инцидентът е предизвикан от жена, управлявала джипа. Тя е предприела маневра завой, блъснала е пресичащия пешеходец, загубила е контрол и се е врязала в колона от спрели коли.

Дежурна оперативна група на МВР извършва оглед на местопроизшествието.