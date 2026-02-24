Кола пропадна в "кратер" в центъра на Русе, граждани винят кмета за инфраструктурния хаос
© Калоян Петров / Facebook
Кадри, разпространени в социалните мрежи, разкриват стряскаща картина – огромен и дълбок кратер зее в средата на неасфалтирания участък. Обектът е напълно лишен от задължителните предпазни ограждения или предупредителни знаци. Зимните условия, топящият се сняг и валежите са превърнали терена до блок "Найден Киров 1" в истинско кално блато, през което маневрирането на автомобили е рисковано изпитание, а преминаването на пешеходци – почти невъзможно.
Липсата на елементарно временно консервиране на обекта преди настъпването на зимата създава реални предпоставки за пътни инциденти и травми, особено в тъмната част на денонощието.
На снимка, изпратена от Калоян Петров до редакцията на Dunavmost, се вижда лек автомобил, който е пропаднал в огромната дупка.
Абсурдната ситуация предизвика остра и напълно оправдана реакция сред местната общност. Жителите директно насочват недоволството си към общинската администрация и кмета Пенчо Милков заради липсата на ефективен контрол над фирмите-изпълнители и пълното нехайство към битовите условия на данъкоплатците.
"Е, такъв позор не е било!", възмущава се русенецът, който публикува снимки от мястото на безобразието и в социалните мрежи. Той определя продължаващата вече шест месеца ситуация като "гавра с жителите" и призовава за поемане на категорична политическа отговорност.
Докато институциите мълчат за причините за забавянето, хората от квартала продължават да плащат скритата цена на проточилия се проект – от амортизация и повреди по личните си автомобили до ежедневния стрес при опитите просто да стигнат до домовете си.
