Кола се е обърнала по таван в канавка на пътя между Басарбово и Иваново. Инцидентът е станал преди минути до божиченския кантон в завоя.

Очевидци съобщават във Facebook, че катастрофата е станала между четири автомобила.

Все още няма информация за пострадали или причините за инцидента, а на мястото се очаква да пристигнат органите на реда и спасителни екипи.

Шофирайте внимателно!