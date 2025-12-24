Кола се обърна по таван в Русенско
© Снимката е илюстративна.
Очевидци съобщават във Facebook, че катастрофата е станала между четири автомобила.
Все още няма информация за пострадали или причините за инцидента, а на мястото се очаква да пристигнат органите на реда и спасителни екипи.
Шофирайте внимателно!
