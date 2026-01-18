Кола се заби в стълб на ул. “Изгрев" в квартал “Чародейка- Север" в Русе. Очевидци съобщават, че инцидентът е станал днес около 17:00 часа.На мястото незабавно е пристигнал екип на "Пътна полиция" за изясняване на обстоятелствата.