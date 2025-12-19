Коледари наричаха за здраве в Областна администрация – Русе
Областният управител Драгомир Драганов, заместникът му Георги Георгиев и главният секретар на институцията Ирена Тодорова благодариха на децата и техните учители и им пожелаха светли празници и успешна 2026 година. Както повелява традицията, областният управител зарадва всеки от малките гости с коледен подарък. "С Вашите песни, благословии и наричания Вие носите духа на Коледа, вярата в доброто и надеждата за здраве, плодородие и благополучие във всеки дом. Вашият ентусиазъм и всеотдайност са живо доказателство за силата на българските традиции и тяхната непреходна стойност“, каза Драганов. Той им благодари за искреността и уважението към родното наследство, защото създават празнично настроение и сплотяват общността в тези светли дни.
По време на посещението си в Областната администрация децата бяха придружени от директора на детската градина Радостина Иванова, както и от своите учители Диляна Генова, Даниела Димитрова, Миглена Тодорова и музикалният ръководител Росица Стойчева.
Децата получиха подаръци и от "ГБС-Инфраструктурно строителство“ и "Дунарит“.
