Вълшебство и коледно настроение изпълниха сградата на Съдебната палата в Русе. За поредна година служители и магистрати се обединиха от общата идея да сътворят "Коледна магия" за своите семейства. Събитието, което се проведе на 10 декември, събра юридическата общност в града под знака на предстоящите празници.Събитието, което се проведе на 10 декември, бе открито от председателя на Окръжен съд - Русе Николинка Чокоева, след което тържествено бяха запалени светлините на Коледната елха, разположена в централното фоайе на Съдебната палата. Тазгодишната украса на дървото включва не само традиционни играчки и светлини, но и фотографски спомени, отразяващи инициативите на Окръжния и Районния съд, прокуратурите и Адвокатската колегия в града.Специален поздрав към гостите отправиха децата от вокална група "Слънце" към Общинския детски център за култура и изкуство с ръководител Наталия Константинова, които представиха своите музикални изпълнения и направиха запалването на елхата още по-празнично.Събитието беше озарено от специалните гости - Дядо Коледа и Снежанка. Те изненадаха децата с много подаръци и им пожелаха да бъдат здрави, засмени и още по-послушни догодина.Тържеството приключи с почерпка, приготвена от служителите на всички институции в палатата.