"Коледна магия" озари Съдебната палата в Русе
Събитието, което се проведе на 10 декември, бе открито от председателя на Окръжен съд - Русе Николинка Чокоева, след което тържествено бяха запалени светлините на Коледната елха, разположена в централното фоайе на Съдебната палата. Тазгодишната украса на дървото включва не само традиционни играчки и светлини, но и фотографски спомени, отразяващи инициативите на Окръжния и Районния съд, прокуратурите и Адвокатската колегия в града.
Специален поздрав към гостите отправиха децата от вокална група "Слънце" към Общинския детски център за култура и изкуство с ръководител Наталия Константинова, които представиха своите музикални изпълнения и направиха запалването на елхата още по-празнично.
Събитието беше озарено от специалните гости - Дядо Коледа и Снежанка. Те изненадаха децата с много подаръци и им пожелаха да бъдат здрави, засмени и още по-послушни догодина.
Тържеството приключи с почерпка, приготвена от служителите на всички институции в палатата.
