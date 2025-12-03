Сподели close
Русе се готви за празнична магия - коледните светлини на голямата елха пред Общината ще грейнат на 4 декември. По традиция началото ще даде кметът Пенчо Милков, а тази година коледно-новогодишните празници ще бъдат придружени от мащабна програма, включваща и първото издание на фестивала "Русе - Коледната звезда на Дунав".

Програмата ще стартира в 17:30 часа с изпълнения на Детска вокална група "Слънце", ръководена от д-р Наталия Константинова. След това ДЮФА "Зорница" ще представи народни танци, а учениците от НУИ "Проф. Веселин Стоянов" ще демонстрират музикално и артистично майсторство.

Специални гости на събитието ще бъдат Дядо Коледа и Снежанка, които ще помогнат на кмета да светне коледните светлини и ще отправят пожелания за спокойствие и любов в домовете на русенци.

Краят на празничната вечер ще бъде отбелязан от танцьорите на ФТТ "Найден Киров" с техния спектакъл "Северняшки игри" под ръководството на главния художествен ръководител Богдан Донев.

Събитието се организира от Общинския детски център за култура и изкуство.