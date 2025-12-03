Пенчо Милков, а тази година коледно-новогодишните празници ще бъдат придружени от мащабна програма, включваща и първото издание на фестивала "Русе - Коледната звезда на Дунав".
Програмата ще стартира в 17:30 часа с изпълнения на Детска вокална група "Слънце", ръководена от д-р Наталия Константинова. След това ДЮФА "Зорница" ще представи народни танци, а учениците от НУИ "Проф. Веселин Стоянов" ще демонстрират музикално и артистично майсторство.
Специални гости на събитието ще бъдат Дядо Коледа и Снежанка, които ще помогнат на кмета да светне коледните светлини и ще отправят пожелания за спокойствие и любов в домовете на русенци.
Краят на празничната вечер ще бъде отбелязан от танцьорите на ФТТ "Найден Киров" с техния спектакъл "Северняшки игри" под ръководството на главния художествен ръководител Богдан Донев.
Събитието се организира от Общинския детски център за култура и изкуство.
Коледните светлини в Русе ще грейнат на 4 декември
© Община Русе
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Спокойно време в Русе
25.11
Наградиха преподавател от Русенския университет с почетно звание
16:27 / 02.12.2025
Русе - първият град в България с изготвена стратегия за превенция...
16:15 / 02.12.2025
