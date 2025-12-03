Коледният камион на "Кока-Кола" пристига в Русе до дни
Вълшебният камион ще бъде на паркинга на "Лидл" на 11 декември - ул. "Никола Петков" номер 13 от 14:00 до 20:00 ч. В къщичката на Дядо Коледа децата ще могат да се снимат с Добрия старец. Ще има фотокът за моментни снимки - директно в атмосферата на Лапландия. Специална елха ще озарява мястото за най-празничните кадри.
Под мотото "Освежи магията на Коледа" компанията кани всички да си подарят време за радост, да се спрат за глътка свежест и да обърнат внимание на хората, които влагат най-много грижа и любов, за да направят празниците специални за всички около тях.
През този сезон "Кока-Кола" напомня, че перфектната Коледа не изисква съвършенство, а присъствие, емоция и споделени мигове. След Русе емблематичният червен камион ще продължи обиколката си в България, спирайки в още 8 града. Финалът на турнето ще бъде в София в продължение на цели три дни - на 21, 22 и 23 декември.
Всички градове и спирки от обиколката на камиона може да видите тук.
