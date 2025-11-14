Коледното настроение завладява Русе
© Община Русе
"От 28 ноември до 2 януари 2026 г. русенци и гостите на града ще имат възможност да преживеят събития, които съчетават традиция, творчество и празнично настроение“, посочи Златомира Стефанова.
Фестивалът "Русе – Коледната звезда на Дунав“ ще се проведе на голямата сцена пред сградата на Общината и върху специално изграден подиум в сърцето на Коледния базар до Паметника на свободата. Програмата събира местни и национално популярни изпълнители, а пространството около площада ще предложи тематични арт ателиета за деца, дървени къщички, ледена пързалка, леден парк с атракции и виенско колело. Официалното откриване на Коледния базар на 28 ноември от 18 ч. ще бъде отбелязано с участието на DJ Groovy George и русенската школа по суинг танци "Линди Хоп“. На 4 декември от 17:15 ч. програмата на Общинския детски център ще предхожда запалването на светлините на Новогодишната елха пред Общината, което е планирано за 18:30 ч. Коледната украса в централната част на града ще бъде включена същата вечер, а поетапно и на други места в града.
Сред основните акценти на фестивала са концертът на Деян Каменов – Дидо (Д2) с група DeeStoned на 5 декември, изявите на Духов оркестър "Mont Music“ на следващия ден, популярните групи "4етно“ и "Идепея“ на 13 декември и единственият в страната концерт за 20-годишнината на Радио NRJ – THE BIGGEST CHRISTMAS PARTY, който ще се състои в зала "Арена Русе“ на 20 декември и ще събере почитатели на музиката от 90-те. На 21 декември струнен квартет "Дестини“ ще изнесе концерт, а на следващия ден Детският хор при Католическия храм "Св. Павел от кръста“ ще представи свои изпълнения. Децата от Лео клуб "Вдъхновение“ пък ще изненадат русенци с "лондонска телефонна кабина“. Пълната програма на фестивала "Русе – Коледната звезда на Дунав“ можете да видите тук.
Паралелно с коледния фестивал от ноември започва реализацията на проекта "Русе Арт Фест“. Той въвежда разширена културна програма, която обединява събития от традиционния календар и напълно нови продукции. Сред тях са Коледното надиграване на 7 декември в зала "Арена Русе“ със специалното участие на фолклорния изпълнител Николай Славеев и новогодишният концерт с Владо Михайлов и група. Проектът е финансиран по процедура BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ по Плана за възстановяване и устойчивост.
Важна част от празничната атмосфера на Русе е и обновената коледна украса, развита върху концепцията на миналогодишния Коледен базар с разположените 22 дървени къщички на пл. "Свобода“. Акцент в украсата ще е светеща арка със звезда с дължина 7,6 м, която ще бъде поставена пред Паметника на свободата, както и нова обемна светеща лодка с височина на платната 4 м в шадравана до Доходното здание, символично свързана с река Дунав. За най-малките ще бъде добавена нова светеща рамка за снимки с образа на Дядо Коледа и обновени декоративни фигури, а площада ще допълнят осем нови светещи елемента със снежинки, тунел от пет арки със светещи сини стрингове и разширена композиция от фотокътове около Паметника на свободата. Дърветата, алеите и декоративните туфи ще бъдат украсени със светлинни елементи в синьо, топло и студено бяло, а естествената коледна елха пред Общината, използвана за четвърта поредна година като основна, ще бъде допълнена с 10 нови флаш-топки в цвят шампанско и 66 големи червени и златни топки. В града ще бъдат монтирани общо 1020 светещи LED елемента и 9200 метра гирлянди.
Още по темата
Още от категорията
/
Обществените нагласи към миграцията в България ще бъдат обсъдени на форум в Русе следващата сряда
11.11
С тържество под наслов "За любовта и словото" СУПНЕ "Фридрих Шилер" – Русе отбеляза патронния се празник
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Окръжна прокуратура - Русе предаде на съд 24 -годишен мъж за изпо...
14:47 / 13.11.2025
По-леки мерки за трима от младежите, обвинени за побоя над полице...
14:48 / 13.11.2025
Волейболистите от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" спечелиха к...
12:33 / 13.11.2025
Русенският университет отбеляза 80 години от създаването си
08:12 / 13.11.2025
Мъгливо време в Русе днес
07:16 / 13.11.2025
Илияна Йотова идва днес в Русе
11:23 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.