Колекционери от цял свят купуват кукли от Русе

© NOVA Ръчно изработени кукли в ателието на майсторка от Русе покоряват сърцата на колекционери не само от България, но и по света. Всяка една от куклите, изработена по технологията скулптурен текстил, както Малката кибритопродавачка, е абсолютно индивидуална. Изработена с внимание към всеки детайл от естествени материи. А най-любопитното, което разказва авторът на тези кукли, е, че всяка от тях отива при своя нов собственик с лична карта.



В малко ателие, близо до река Дунав, със сръчност и въображение близо 15 години вече Силвия Кузманова изработва своите кукли. Шие цял живот, но да изработва кукли се вдъхновила по време на бременността си.



"В един момент се поучава като някаква муза да го правиш това, започнаха първо приятели да ми поръчват", разказва Силвия Кузманова.



Идеята за куклите хрумнала на Силвия първо от любимите ѝ детски книжки на британската авторка Биатрикс Потър. Вдъхновила я историята на заекът Питър. А и клиентите търсели герои от приказките.



"Голям фен съм на Биатрикс Потър, общо взето от нея тръгна всичко и започнах да ги правя тези фигури. Търсят много кукли приказни герои. Трябва да кажа, че не мога да повторя една кукла, да направя копие. Просто е невъзможно", обяснява Силвия Кузманова.



15 години след началото куклите на Силвия поръчват колекционери от цял свят. Стигнали чак до Канада.



"Поръчват предимно колекционери. Има клиенти, които имат над 10 кукли. Извън България също много поръчват", казва Силвия Кузманова в ефира на NOVA.



Изработването на една кукла отнема няколко дни. Работи се предимно с естествени материали-вълна, памук, коприна. С много внимание и прецизност се оформя лицето, косата, дрехите, аксесоарите.



"Преди да започнеш трябва да много добре да се изучи пропорцията на лицето, къде точно са очичките, устенцата, нослето, брадичката е много важна, не трябва да е много голяма, не трябва да е много мъничка, на точното място трябва да е. Рисувам със сухи пастели, после се фиксира лицето", казва Силвия.



Родените в Русе кукли тръгват към своите собственици и с лична карта



"Изписвам името на кулата, изписвам кога съм я направила, колко е висока, колко е тежка, от какви материали е направена", разказва Силвия.