Глоби за 970 246 лв. са наложили от Областния отдел на Автомобилна администрация в Русе за първите девет месеца на тази година.Това стана ясно от проведено по-рано днес заседание на комисията по безопасност на движението по пътищата, което бе водено от заместник-областния управител Георги Георгиев, предаде Областна администрация Русе.Той посочи, че безопасността на движението по пътищата е въпрос от изключителна обществена значимост и национален приоритет."Всеки ден по пътищата на страната ни стотици хиляди хора тръгват на някъде с надеждата да се приберат у дома. Наш дълг като институции, експерти и граждани е да направим всичко необходимо, за да гарантираме, че това ще се случи безопасно, защото зад всяка статистика стоят човешки съдби“, заяви Георгиев.Той посочи, че всяка предприета мярка в тази посока е инвестиция в бъдещето – в живота и здравето на гражданите, в доверието към институциите и в отговорното управление на обществения интерес.По време на заседанието стана ясно, че от автомобилната администрация в крайдунавския град са извършили близо 4000 контролни пътни проверки от началото на годината освен това акцент се поставя и върху фирмите, извършващи технически прегледи на моторните превозни средства и тези, обучаващи кандидатите за придобиване на правоспособност.Общият брой на този вид проверки надхвърля 120. Издадените актове за установяване на административни нарушения са над 2100. Наказателните постановления са също близо толкова. От Българския червен кръст в Русе пък са провели 1141 обучения по първа долекарска помощ на кандидат-водачите.Колкото до пътнотранспортните произшествия, от януари до септември техният брой в Русенско е 1034, като 323 от тях представляват по-тежки катастрофи. Загинали са шестима души, а ранените са 410."Пътната безопасност е не просто административна отговорност или технически въпрос – тя е наш общ морален дълг“, категоричен бе Георгиев и отбеляза, че провеждането на днешното заседание е поредната стъпка в усилията за изграждане на ефективна, координирана и устойчива система за пътна безопасност. В ход е постоянен междуинституционален обмен на информация по въпроси, свързани със свлачища и други пътни инфраструктурни проблеми.