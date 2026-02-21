Колона от камиони на пътя Русе - Бяла заради тежките снегонавявания
Периодично се налагаше и спиране на движението днес в областите Русе и Разград.
В района на Русе снежната покривка достигна около 10 сантиметра, а вятърът е със скорост до около 70 км/ч от североизток, което създаде условия за навявания и допълнително усложняване на обстановката.
Интензивен остава трафикът в района на Дунав мост. Според НИМХ в неделя валежите ще отслабват и до обяд ще спрат. В следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време.
