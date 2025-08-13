ЗАРЕЖДАНЕ...
|Командирът на ВМС: Попътен вятър и седем фута под кила
Адресът е изпратен по случай подпомагане организацията на честванията в началото на този месец, посветени на 146 години от създаването на ВМС, които по традиция започват от крайдунавския град. Именно в Русе през 1879 година се изгражда Военният флот на Княжество България. В края на XIX век се създава флот и на Черно море. На 12 ноември 1897г. Флотилията и Морската част се разделят на Дунавска флотилия с щаб в Русе и Морска част /Черноморски флот/ с щаб във Варна. "Изразявам увереността си, че нашето ползотворно сътрудничество ще продължи и в бъдеще“, се казва в написаното от контраадмирал Михайлов. Той пожелава още здраве, благополучие, сили и оптимизъм за постигане на нови успехи във всяко начинание. "Попътен вятър и седем фута под кила“, с този типичен моряшки поздрав завършва поздравлението си командирът на ВМС.
Драганов има и съществен принос за осигуряването на близо 16 300 лева от правителството за ремонтно-възстановителни дейности и консервация на Паметника на моряка в града. Припомняме, че това е единственият подобен монумент в цялата страна. Предложението за ремонт на паметника бе одобрено на свикано от заместник областния управител Георги Георгиев заседание на Постоянно действащата областна комисия по военни паметници в края на месец февруари. С осигурените пари се предвижда пълно почистване на паметника и възстановяване на повредени части, ретуш и позлата на буквите. Също така е включено импрегниране и хидрофобизация на фигурата, постамента и базата. В целия процес по реставриране на паметника особено внимание ще бъде отделено на паното с надписите, металният барелеф на цар Борис III и металната корабна котва.
