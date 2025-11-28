Командирът на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев бе отличен с почетна значка II степен и със сертификат за съществен принос и издигане авторитета на Сухопътните войски на Република България. Високата награда му бе връчена преди няколко дни лично от командира на Сухопътни войски генерал-майор Деян Дешков. Отличието бе дадено в навечерието на 147-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 140 години от бляскавата победа на българската пехота в Сръбско-българската война от 1885 г.По-рано днес подполковник Илиев се срещна със заместник областния управител Георги Георгиев. Двамата обсъдиха и готовността на военното формирование за съдействие при усложнена зимна обстановка. В случай на необходимост от формирование 32420 могат да осигурят до шест високо проходими машини и две водоноски. Като личен състав от поделението на помощ могат да се притекат до 15 души."През годините Сухопътните войски са понесли тежестта на множество изпитания. Те са били на множество различни места – в дъжд и вятър, в кал и студ, реагирали са при бедствия и в международни мисии, където българският войник винаги е служил с чест, отговорност и професионализъм“, заяви Георгиев. "Тяхната роля е хуманна, гражданска и морална“, коментира още заместник областният управител. "Сухопътните войски – най-големият вид въоръжена сила, са основата и гръбнакът на Българската армия“, с тези думи командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков посрещна ръководителите на Сухопътните войски през годините."Искам да ви благодаря! Да ви пожелая да сте живи и здрави! Да сме с високо вдигната глава и войските да пребъдат! Честит празник!“, допълни още командирът на Сухопътните войски.