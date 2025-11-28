Командирът на военното формирование в Русе с почетно отличие
© Областна администрация - Русе
По-рано днес подполковник Илиев се срещна със заместник областния управител Георги Георгиев. Двамата обсъдиха и готовността на военното формирование за съдействие при усложнена зимна обстановка. В случай на необходимост от формирование 32420 могат да осигурят до шест високо проходими машини и две водоноски. Като личен състав от поделението на помощ могат да се притекат до 15 души.
"През годините Сухопътните войски са понесли тежестта на множество изпитания. Те са били на множество различни места – в дъжд и вятър, в кал и студ, реагирали са при бедствия и в международни мисии, където българският войник винаги е служил с чест, отговорност и професионализъм“, заяви Георгиев. "Тяхната роля е хуманна, гражданска и морална“, коментира още заместник областният управител. "Сухопътните войски – най-големият вид въоръжена сила, са основата и гръбнакът на Българската армия“, с тези думи командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков посрещна ръководителите на Сухопътните войски през годините.
"Искам да ви благодаря! Да ви пожелая да сте живи и здрави! Да сме с високо вдигната глава и войските да пребъдат! Честит празник!“, допълни още командирът на Сухопътните войски.
Още от категорията
/
Общинските съвети на Русе и Гюргево се обявиха срещу изграждането на инсенератор за изгаряне на отпадъци
27.11
Общинският съвет в Русе подкрепи придобиването на имот за общинската социална услуга "Асистентска подкрепа"
27.11
Оранжерийното производство на екологични зеленчуци ще бъде на фокус в заседание на българо-румънска земеделска работна група
24.11
Русе диша по-зелено: Над 500 ученици облагородиха града в рамките на проекта "Малки еко герои"
24.11
Драгомир Драганов: Русе е град, който носи паметта на поколения будители, творци и предприемачи
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Общинските съвети на Русе и Гюргево се обявиха срещу изграждането...
15:51 / 27.11.2025
Общинският съвет в Русе подкрепи придобиването на имот за общинск...
15:15 / 27.11.2025
Общинските съветници одобриха премахването на обектите в подлеза ...
13:28 / 27.11.2025
Нов общински съветник положи клетва на сесията на Общински съвет ...
12:13 / 27.11.2025
В Екомузей с аквариум ще бъде представена изложба, посветена на Х...
10:29 / 27.11.2025
Община Русе купува 10 нови електробуса и прави велоалея до Николо...
18:48 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.