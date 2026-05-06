Днес Гергьовден и празникът на Русе ще бъдат отбелязани с богата програма от концерти, ателиета и събития за всички възрасти.

Празничният ден започна пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война на пл. "Княз Ал. Батенберг“ се проведе тържествена церемония по повод Деня на храбростта и българската армия и празника на Русе.

Събитието започна с изпълнения на Духовия оркестър с диригент маестро Димчо Рубчев, след което бе построен почетен караул и се състоя ритуал по приемането му от началника на гарнизона. Церемонията продължи с поднасяне на цветя пред паметника.

От 12:00 ч. на пл. "Свобода“ най-малките могат да се включат в "Детски свят“ – зона с образователни игри, научни експерименти, крафт занимания и томбола.

Припомняме, че днес градският транспорт в Русе е безплатен за жители и гости на града по повод празника.

Следобедната програма продължава в 16:00 ч. в Художествена галерия Русе с арт ателието "Празничен натюрморт в зелено“, водено от Мартин Петров, Параскеви Димитропулу и Рания Гюлташ.

В 18:00 ч. Паркът на младежта ще се превърне в сцена за "Русе скейт рок“ – концерт с участието на местните младежки групи "12-а линия“ и "Пейка парти“. Кулминацията на празника ще бъде вечерта на пл. "Свобода“. От 20:00 ч. започва големият концерт на Тангра с водещ Ненчо Балабанов, а в 21:30 ч. небето над площада ще бъде озарено от впечатляващо светлинно лазерно шоу на Анди Фолкнър.

Празничната програма обещава музика, изкуство и настроение за всички жители и гости на града. А ако искате да разберете как са отбелязвали Гергьовден в Русе преди точно 100 години, вижте ТУК.