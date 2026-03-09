Откриването ще бъде достъпно и за широката аудитория чрез онлайн стрийминг, позволявайки на почитателите на класиката да се насладят на изпълненията в реално време от всяка точка на света. Концертът на Русенския фестивален оркестър под диригентството на Маестро Емил Табаков ще се състои на 13 март от 19 часа в Голямата зала на Доходното здание, съобщи общината.Солист в празничната вечер ще бъде световноизвестното сопрано Красимира Стоянова, която ще изпълни финалната сцена из операта "Капричио“. Програмата включва още Бетовеновия Концерт за пиано №3 и Mondscheinmusic на Рихард Щраус.Поради огромния интерес и бързото изчерпване на билетите, Община Русе е подготвила специален комплимент към гражданите и гостите на града. Всички, които не са успели да вземат своите покани, ще могат да проследят концерта чрез пряко излъчване на голям екран в Камерна зала на Доходното здание, разполагаща с близо 170 седящи места. Входът за прожекцията в Камерна зала е свободен, без предварително запазване на места.Преди музикалното събитие, от 18 часа, във фоайето на Доходното здание ще бъде открита изложба живопис на художника Гриша Кубратов.Концертът на Фестивалния оркестър е част от "Русе Арт фест“, който се осъществява по Договор №BG-RRP-11.021-0006-C01 "Русе Арт Фест“, СНД-НФК, процедура № BG-RRP-11.021 "Схема за безвъзмездна помощ Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.