Конкурсът "За да я има България" се завръща в Русе
© Община Русе
Желаещите да участват в конкурса ще могат да избират от две направления – "Възрожденска поезия" и "Следвъзрожденска и съвременна българска поезия". Участниците ще бъдат разпределени в 8 възрастови групи, като графикът по зали ще бъде допълнително обявен на страницата на Общинския младежки дом.
Специално жури ще класира най-добрите рецитиращи, като всеки изпълнител ще получи грамота.
Конкурсът за рецитал "За да я има България" цели да популяризира българските поезия и автори и да повиши националното самочувствие у младите хора.
За повече информация как можете да се запишете в конкурса, вижте тук.
