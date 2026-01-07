Сподели close
На 3 март в 9 часа ще започне 22-ото поредно издание на Регионалния конкурс за рецитал "За да я има България", като и тази година родолюбивата надпревара ще се проведе в две зали – Пленарна на Община Русе и "Слави Шкаров" в Доходното здание. В конкурса, организиран от Общинския младежки дом, могат да се включат ученици от първи до 12-и клас, които да подават своите заявки за участие до 17 ч. на 20 февруари.

Желаещите да участват в конкурса ще могат да избират от две направления – "Възрожденска поезия" и "Следвъзрожденска и съвременна българска поезия". Участниците ще бъдат разпределени в 8 възрастови групи, като графикът по зали ще бъде допълнително обявен на страницата на Общинския младежки дом.

Специално жури ще класира най-добрите рецитиращи, като всеки изпълнител ще получи грамота.

Конкурсът за рецитал "За да я има България" цели да популяризира българските поезия и автори и да повиши националното самочувствие у младите хора.

За повече информация как можете да се запишете в конкурса, вижте тук.