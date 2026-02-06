Конкурсът за млад театрален режисьор "Слави Шкаров"" се завръща с осмо издание в Русе
©
На тримата селекционирани режисьори ще бъде предоставена възможност да работят в ателиета с актьори от трупата на Драматичен театър "Сава Огнянов" – Русе, в продължение на шест дни. По време на работните ателиета избраните режисьори ще общуват отблизо с драматурга-селекционер, чиято задача е да съдейства максимално на творческия процес на младите творци.
В края на ателиетата режисьорите ще представят своята "работа в процес" в откъс до 30 минути. Жури ще определи победителя в конкурса, който ще получи възможност да доразвие показа си и да го превърне в спектакъл в Драматичен театър "Сава Огнянов" през сезон 2026/2027 година.
Предложенията за участие в Конкурса могат да се основават върху чужди или авторски текстове, пиеси или проза, както и да се представят като концепции за авторски спектакли.
Изискването е кандидатите за участие в конкурса да изпратят до 06.04.2026 г. идеите си за бъдещ спектакъл в рамките на две стандартни страници, заедно с портфолио и CV на info@rusetheatre.com или на адреса на Драматичен театър 'Сава Огнянов", Площад "Свобода" 4, 7000 Русе.
Тримата селекционирани режисьори ще бъдат обявени на 20.04.2026 г. от д-р Зорница Каменова.
Конкурсът ще се проведе от 15-ти до 21-ви юни 2026 в Драматичен театър "Сава Огнянов“ Русе.
Още от категорията
/
Русе е първият град в страната, който осигурява безплатен нощен транспорт за работниците на смени
01.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Областната администрация продължава да наблюдава ивицата на река ...
18:00 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.