Конкурсът за млад театрален режисьор "Слави Шкаров" ще се проведе и тази година във вече доказалия се формат. Настоящото осмо издание на конкурса кани режисьори на възраст до 35 години, които имат свои концепции за бъдещ спектакъл на тема "Лабиринти на настоящето", обявена от селекционера тази година д-р Зорница Каменова.На тримата селекционирани режисьори ще бъде предоставена възможност да работят в ателиета с актьори от трупата на Драматичен театър "Сава Огнянов" – Русе, в продължение на шест дни. По време на работните ателиета избраните режисьори ще общуват отблизо с драматурга-селекционер, чиято задача е да съдейства максимално на творческия процес на младите творци.В края на ателиетата режисьорите ще представят своята "работа в процес" в откъс до 30 минути. Жури ще определи победителя в конкурса, който ще получи възможност да доразвие показа си и да го превърне в спектакъл в Драматичен театър "Сава Огнянов" през сезон 2026/2027 година.Предложенията за участие в Конкурса могат да се основават върху чужди или авторски текстове, пиеси или проза, както и да се представят като концепции за авторски спектакли.Изискването е кандидатите за участие в конкурса да изпратят до 06.04.2026 г. идеите си за бъдещ спектакъл в рамките на две стандартни страници, заедно с портфолио и CV на info@rusetheatre.com или на адреса на Драматичен театър 'Сава Огнянов", Площад "Свобода" 4, 7000 Русе.Тримата селекционирани режисьори ще бъдат обявени на 20.04.2026 г. от д-р Зорница Каменова.Конкурсът ще се проведе от 15-ти до 21-ви юни 2026 в Драматичен театър "Сава Огнянов“ Русе.