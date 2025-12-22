Контрабанда на 82 кг марихуана край Русе: Обвиняемият остава в ареста
© Агенция "Митници"
Днес, 22.12.2025 год., Окръжна прокуратура – Русе, съвместно с представители на Териториална дирекция Митница Русе изнесоха допълнителна информация по случая със задържания на 17.12.2025 г. И.С. – български гражданин, който пренесе през границата на страната 82 килограма марихуана на стойност над 1 300 000 лева. В него взеха участие Радослав Градев – окръжен прокурор на Русе, Ст. Грозев - наблюдаващ прокурор, Володя Петров- директор на ТД Митница Русе и Ангел Боянов - началник - сектор "Борба с наркотрафика“ при ТД Митница Русе.
Престъплението е установено в района на мостовото съоръжение "Дунав мост“ при Русе, като на 17.12.2025 год., около 23:30 часа извършителят е влязъл в страната от Румъния. На случен принцип митническите служители са извършили първоначален оглед и проверка на превозното средство, след което същото било отклонено и е била извършена щателна проверка на автомобила и товара. Наркотикът, с общо тегло 82,3 килограма е бил укрит в четири панела, част от система за климатизация и отопление, която петдесет годишния И.С. – български гражданин, е пренасял с управляван от него товарен микробус. Марихуаната била изключително добре и професионално опакована в общо седемдесет и три пакета, разпределени в четири метални панела.
На база събраните доказателства Окръжна прокуратура – Русе е привлякла шофьора на автомобила в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 242, ал. 4 вр. 2 от НК - за пренасяне през границата на страната на високорискови наркотични вещества в особено големи размери. Предвиденото наказание за това престъпление е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба в размер до 300 000 лева.
На 19.12.2025 год., Окръжен съд – Русе разгледа искането на наблюдаващия прокурор за вземане на най-тежката мярка "задържане под стража“ по отношение на И.С. и го уважи. Съдът бе категоричен, че въпреки началния етап на разследването, по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – В. Търново. Понастоящем лицето е настанено в Сектор "арести“ при РС "ИН“.
Володя Петров – директор на ТД Митница Русе, изнесе данни за изтеклата година, от които стана ясно, че въпреки промяната на организацията на граничния контрол, митническите служители са предотвратили повече случаи и са задържали по-големи количества наркотични вещества спрямо 2024 година. Това е в резултат на по-сериозната аналитична и превантивна работа на митническата администрация и работещите на терен служители. През тази година са открити 92 кг хашиш, което най-голямото количество, установявано в България през последните 15 години. Освен това са предотвратени 3 опита за пренасяне на общо 47 кг кокаин и 92 кг марихуана при два случая. През настоящата година има ръст и при задържаните акцизни стоки.
