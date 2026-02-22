Коя политическа сила колко членове ще има в състава на РИК – Русе
©
Те ще имат трима представители в Районната избирателна комисия. На следващо място с по двама представители ще бъдат от "Продължаваме промяната – Демократична България“ и "ВЪЗРАЖДАНЕ“. По един в местния РИК ще има и от "Движение за права и свободи – Ново начало", "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА", "Има Такъв Народ“, "Алианс за права и свободи", "МЕЧ“ и "ВЕЛИЧИЕ“. Важно уточнение е, че броят на членовете на РИК се определя от броя на мандатите в съответния избирателен район. За изборни райони с до 9 мандата включително членовете на РИК са 13.
Припомняме, че днес от 11.00 часа в Зала 1 на Областната администрация ще се проведат консултации за назначаване на Районната избирателна комисия /РИК/ за предстоящите на 19 април избори за Народно събрание. Консултациите ще бъдат водени от областния управител Драгомир Драганов, който за пореден път подчерта значението на провеждането на честни и прозрачни избори. "Наш дълг като институции е да осигурим условия за свободен, честен и прозрачен изборен процес. Това е не просто законово задължение, а морална отговорност към гражданите и към бъдещето на нашата демокрация“, коментира Драганов.
Поканени за участие са всички парламентарно представени партии и коалиции, като в консултациите могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени. Дали обаче парламентарно представените политически сили ще стигнат до съгласие или местния РИК ще бъде назначаван от ЦИК не е ясно на този етап. Това ще се разбере в края на днешните консултации.
Още по темата
/
Вежди Рашидов за Цицелков: Самото му назначаване беше "напълно неадекватно" и израз на поредно безхаберие
21.02
Диана Дамянова: Когато човек е на висока длъжност, трябва настойчиво да изисква от назначенията си да разкрият всичко мръсно от гардероба си
21.02
МЗ: Не сме взимали решения за освобождаване на директори на лечебни заведения по политически или изборни съображения
21.02
Костадинов: Служебното правителство може да смени ръководители в МВР, главен секретар, но не и директори на болници
21.02
Калин Стоянов: Още един представител на партията, посещавала педофилската секта в хижа "Петрохан", се отрече от служебното правителство
21.02
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
21.02
МВР: Твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
20.02
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
20.02
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
20.02
Още от категорията
/
Кметът на Русе за транспортния хаос: Призовавам държавните органи да поемат отговорност и да решат държавните проблеми
21.02
Драгомир Драганов свиква консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия - Русе
19.02
Окръжна прокуратура - Русе организира интересна лекция за ученици, свързана с хазартната зависимост
18.02
Областната администрация в Русе: За камиони над 12 тона остават затворени част от основните и най-натоварени републикански пътища
18.02
Постоянните комисии на Общински съвет - Русе обсъждат ключови въпроси преди февруарската сесия
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кметът на Русе за транспортния хаос: Призовавам държавните органи...
20:00 / 21.02.2026
Пътят Русе – Бяла е затворен за камиони
19:20 / 21.02.2026
Колона от камиони на пътя Русе - Бяла заради тежките снегонавяван...
18:14 / 21.02.2026
БСП обяви водач на листата си в Русе
15:04 / 21.02.2026
АПИ: Все още е спряно движението на камиони над 12 т по пътя Русе...
13:09 / 21.02.2026
Силният снеговалеж доведе до затваряне на два републикански пътя ...
11:39 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.