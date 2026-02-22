13 членове влизат в състава на Районната избирателна комисия /РИК/ в Русе. Това става ясно от решение на Централната избирателна комисия /ЦИК/. Съставът на местния РИК ще включва председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите в зависимост от тяхното представителство в 51-ото Народно събрание. Над 1/5 от състава на комисията се пада на "ГЕРБ-СДС“, съобщават от Областна администрация - Русе.Те ще имат трима представители в Районната избирателна комисия. На следващо място с по двама представители ще бъдат от "Продължаваме промяната – Демократична България“ и "ВЪЗРАЖДАНЕ“. По един в местния РИК ще има и от "Движение за права и свободи – Ново начало", "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА", "Има Такъв Народ“, "Алианс за права и свободи", "МЕЧ“ и "ВЕЛИЧИЕ“. Важно уточнение е, че броят на членовете на РИК се определя от броя на мандатите в съответния избирателен район. За изборни райони с до 9 мандата включително членовете на РИК са 13.Припомняме, че днес от 11.00 часа в Зала 1 на Областната администрация ще се проведат консултации за назначаване на Районната избирателна комисия /РИК/ за предстоящите на 19 април избори за Народно събрание. Консултациите ще бъдат водени от областния управител Драгомир Драганов, който за пореден път подчерта значението на провеждането на честни и прозрачни избори. "Наш дълг като институции е да осигурим условия за свободен, честен и прозрачен изборен процес. Това е не просто законово задължение, а морална отговорност към гражданите и към бъдещето на нашата демокрация“, коментира Драганов.Поканени за участие са всички парламентарно представени партии и коалиции, като в консултациите могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени. Дали обаче парламентарно представените политически сили ще стигнат до съгласие или местния РИК ще бъде назначаван от ЦИК не е ясно на този етап. Това ще се разбере в края на днешните консултации.